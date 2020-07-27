Gaziantep FK istikrarla kazandı - Son Dakika

Gaziantep FK istikrarla kazandı

Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

Gaziantep FK istikrarla kazandı, System.String[]

Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de tutturmuş oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşın 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, 11 kez galibiyet sevinci yaşadı, 13 defa berabere kaldı, 10 sefer de yenilgiden kaçamadı.

Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, iç ve dış saha maçlarında da birbirine yakın bir performans gösterdi.

Sahasında 6 galibiyet alıp 7 kez berabere kalan Gaziantep FK, bu performansıyla 25 puanı hanesine yazdırdı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, deplasman maçlarında ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı, 6 sefer beraberliği bozamadı ve 21 puan topladı.

Yenilmezlik serisi

Gaziantep ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performansla da farkını ortaya koydu.

Salgın sonrasında ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan Gaziantep ekibi, son hafta Malatya deplasmanında elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

En golcü Kayode

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon 49 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular içerisinde 10 kez gol sevinci yaşayan Kayode, takımının en skorer ismi oldu.

Bu oyuncuyu 7 golle Maxim, 6'şar golle Djilobodji ve Twumasi izledi. Güray Vural'ın 5 kez rakip fileleri havalandırdığı takımda, Kenan Özer ile Muhammed Demir 3'er kez, Diarra 2 kez gol sevinci yaşadı. Sousa, Pawlovski, Furkan Soyalp, Kana Bıyık, Jefferson, Oğuz Ceylan ve Chibsah ise takımlarına birer golle katkı sağladı.

Kadronun değişmez ismi Tosca

Gaziantep Futbol Kulübü, sezon boyunca kadrosunda da istikrarlı görüntüsünü korudu.

Bu sezon Süper Lig maçlarında 26 isme şans tanınan Gaziantep ekibinde, geride kalan 34 maçın tamamında da görev alan Alin Tosca, Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadrosundaki değişmez isim oldu.

Tosca'dan sonra kadroda en çok tercih edilen isimler ise 33'er maçla Djilobodji ve Kana Bıyık, 31 karşılaşmayla Günay Güvenç ve 30 mücadeleyle Oğuz Ceylan oldu.

Gaziantep ekibinde 10 isim de ligde 25'ten fazla maçta görev aldı.

Gaziantep, Futbol, Tosca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:29

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK istikrarla kazandı - Son Dakika Spor
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