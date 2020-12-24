Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dönümü kutlanıyor

24.12.2020 14:51
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dönümü kutlanıyor, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ilk etkinlikte Kırkayak Parkı'ndaki Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Özsoy ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu anıta çelenk sundu.

Tahmazoğlu, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahraman halkın, hürriyetsiz yaşamayacağını, kazanılan zafer ile tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Tahmazoğlu, "Bir şehir düşünün ki mücadelesi ve azmi ile yalnız kendi kaderini değil bütün ülkenin kaderini değiştirmiştir. Şehrimiz şüphesiz ki Fransız işgali altında gösterilen inanç, azim ve kararlılıkla Türk tarihinin altın sayfalarına geçmiş, bu yönüyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sebepledir ki gazilik unvanı ile onurlandırılan tek kent olma şanına sahiptir." dedi.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Gaziantep Savunması Destanı" adlı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Şehitkamil ilçesinde düzenlenen etkinliklerde ise Gaziantep savunmasının sembol kahramanlarından "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil ile Özdemir Bey anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Şehit Kamil Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliği, çelenk sunumlarıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam eden etkinlikte, şiirler okundu.

Etkinliğe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Şehit Kamil'in kardeşi Kemal Dilek'in oğlu Yalçın Dilek, kızları Hatice Kılıç ile Nevin Günaslan ile torunları ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, buradaki konuşmasında, bundan 100 yıl önce annesinin peçesine uzanan elleri kırmak adına kendi gücüyle karışa koyan ve ilçeye de adı verilen Mehmet Kamil'in şehit olmasıyla Gaziantep'in ayağa kalktığı belirterek, "Gaziantep savunması, Türkiye'nin, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bize vatan olması noktasında en önemli noktalarından biridir. Gaziantep savunması 11 ay sürerken, dirençli duruşun ardından destansı bir mücadele ile taçlandı." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Özdemir Bey'in Asri Merzarlık'taki kabrini ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri yarın da devam edecek.

Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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