Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aslanlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, motor kaputuna gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan F. B. (21) ve A.A. (33) ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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