Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti

22.05.2022 18:52
Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki gün içerisinde 110 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki gün içerisinde 110 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuar ikinci gününde birçok ünlü yazarı ağırladı.

Ziyaretçiler, fuarda hem sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulurken hem de kitaplarını imzalattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş'tan gelen 22 yaşındaki Gökçe Seli, Gaziantep'te düzenlenen kitap fuarının kendilerine çok güzel bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu gibi büyük çaplı fuarlar daha çok İstanbul'da organize ediliyordu. Gaziantep'te çok daha kapsamlı bir fuarla karşılaştık. Çok mutluyuz. Sevdiğim yazar ve şairlerle tanışma şansım oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te ikamet eden Reşit Özdeğer ise şehrin kültürel ve sanatsal çalışmalar ışığında çok iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, fuarda çok güçlü kalemlerle tanıştığını ve kitaplarını imzalattığını kaydetti.

Fuarın ikinci gününde stantları Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül de gezdi.

Şahin, yazarlarla sohbet etti ve gençlerle bir araya gelerek anı fotoğrafı çektirdi.

Fuarı iki gün içerisinde 110 bin kişi ziyaret etti.???????

Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti

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Türkiye'nin en büyük kitap fuarı ziyaretçilere açıldı Türkiye'nin en büyük kitap fuarı ziyaretçilere açıldı
Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Celal Güzel, Gaziantep, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Kitap Fuarı'nı iki günde 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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