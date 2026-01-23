Gaziantep'te 13 Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde son bir hafta içerisinde hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından aranan 13 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP
