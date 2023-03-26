Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

26.03.2023 23:08

Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı.

Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep(İHA)- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bağ evinde yaşanan dehşette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bağ evinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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