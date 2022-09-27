Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

27.09.2022 08:03
Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, 3 yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde darp izlerine rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika
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