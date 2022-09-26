Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi

26.09.2022 14:46

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden polis memuru İdris Şahin, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden polis memuru İdris Şahin, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İdris Şahin (54), dün evinde kalp krizi geçirdi. Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi.

Yeni Mezarlık Camii'nde öğle sonra kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı defnedildi.

Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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