Gaziantep'te Kurslara Hava Nedeniyle Ara

22.01.2026 20:16
Olumsuz hava koşulları yüzünden Gaziantep'te kurslar bir gün süreyle durduruldu.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 23 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

