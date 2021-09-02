GAZİANTEP'TE ÖĞRETMENLERE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMİNERİ VERİLDİ - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hususunda Bilgilendirme Eğitimi' projesi kapsamında milli eğitim okullarında görev alan rehber öğretmenlere eğitim konferansı verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde, düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mücadele Hususunda Bilgilendirme Eğitimi' seminerine Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Kadın Hizmetlerinden sorumlu il Müdür Yardımcısı Lütfiye Avcı katıldı. Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen konferansta kadına yönelik şiddetle mücadele ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgi verildi.

'ŞİDDETLE MÜCADELEDE DE ÖĞRETMENLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, bakanlık tarafından 2021-2025 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planının yayınlandığını ve kararın ilgili tüm birimlere yönlendirilerek koruyucu önleyici çalışmalara başlanıldığını açıkladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğretmenlerin denetim mekanizması olarak görev alıp, okula gelen çocukların ve ailelerinin şiddete karşı bilinçlendirilmesi gerektiğinin ifade eden Kaymakam Kalaylı, "Kadına karşı şiddetle mücadele çok yönlü bütüncül bir yaklaşım ve toplumun tamamının mücadelesidir. İç hukukumuzda şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun, yine bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelikler belirlenmiştir. Şu anda bakanlığımız tarafından 2021-2025 yıllarını kapsayan kadına şiddetle mücadele eylem planı yayınlanmıştır. Bu planda bakanlıkların ve taşra teşkilatlarının alacağı önlemler ele alınmıştır. Bizim okullarda rehber öğretmenlerimizden ve diğer öğretmenlerimizden beklentilerimiz var. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı ve velilerini yakinen takip etmeli ve durum analizi yapmalıdır" diye konuştu.

YILDIRIM: 'ÇOCUKLARIMIZIN DURUMUNU EN YAKINDAN GÖZLEMLEYEN ÖĞRETMENLERİMİZDİR'

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şiddete maruz kalan ailede büyüyen çocukların tespit edilerek onların da şiddet yanlısı olarak büyümemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek, "Çocukların durumunu en yakından gözleyen öğretmenlerimizdir. Çocuklarla ilgili yapılabilecek en doğru şey onların okula nasıl geldiklerini gözlemlemektir. Çocuklarımızı gözlemleyip onların hayatına dokunduğumuz zaman çocuklarımıza çok büyük bir iyilik yapmış olacağız. Bunun için çaba harcamalıyız. Çocukların nasıl bir ortamda yaşadıkları konusunda bilgimiz ve takiplerimiz olması gerekiyor. Okullar bunun için çok verimli. Biz dezavantajlı çocuklarla çalışıyoruz. Bu çocuklar büyüyorlar. Dezavantajlı çocukların büyüdükleri ortamlar ve getirdikleri sorunlarla baş edebilme yeteneğini kazandıramadığımız zaman o çocuklar toplum için sorun oluşturabileceklerdir" dedi.