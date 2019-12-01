Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek için mevlit okutuldu - Son Dakika
Gaziantep'te şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek için mevlit okutuldu
6 saat önce
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevlit okutuldu.
Nurdağı ilçe Jandarma Komutanlığınca şehidin baba evinde düzenlenen mevlite, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye başkanı Ökkeş Kavak, ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Ali Sevindi ile vatandaşlar katıldı.
Protokol, mevlit programında, şehidin eşi, annesi, babası ve yakınlarına tekrar taziyede bulunarak şehit için dua etti.
Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Astsubay hayatını kaybetti Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı! Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı