DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü (2)

CENAZESİ TESLİM ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davasına bir gün kala, ayrılmak istemeyen eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy'un (31) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alındı. Bihter Yalçınsoy'un cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedilmek üzere yola çıktı. Bihter Yalçınsoy'un ismi öğrenilemeyen amcası, basına açıklama yapmaktan kaçındı ve görüntü alınmasını istemedi.

GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLANMIŞÖte yandan Bihter Yalçınsoy'un bedeninde 2'si göğüs ve 1'i yüz bölgesinde olmak üzere toplam 3 derin kesiğe rastlandı. Bihter Yalçınsoy'un boşanma davasında hazır bulunmak üzere yaşadığı il olan Eskişehir'den İzmir'e geldiği ve kız kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Rahman Yalçınsoy'un emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.'ÇOK ETKİLENDİK'Öte yandan Bihter Yalçınsoy'u öldürüldüğü evin dış kapısındaki zilde, polisin parmak izi çalışması yaptığı görülürken, mahalle sakinleri olaydan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi. Komşulardan Ceylan Yaprak, olay sırasında evde uyuduğunu belirterek, "Oğlum uyandırdı beni öyle haberim oldu. Çok sayıda polis geldi, ambulans da buradaydı. Kendilerini çok tanımıyorum, buraya yeni taşınmışlar. Maktulün eniştesini biliyorum, sessiz sakin biri. Duyunca çok üzüldük, çok etkilendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Adli Tıp Kurumu'ndan görüntülerCenazenin çıkarılmasından görüntüMuhabir Davut Can'ın anonsuOlayın meydana geldiği binadan görüntülerParmak izi çalışması yapılan zilden görüntüKomşulardan Ceylan Yaprak ile röp.Balkona çıkan komşularla kısa röportajlarMuhabir Davut CAN'ın anonsuGenel ve detay görüntüHaber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Gaziantep Üniversitesi'nde Covid-19 aşı denemesi başladı

GAZİANTEP Üniversitesi'nde, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması olan 'Faz 3' aşaması başlatıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı İlkay Karaoğlan, "Sağlık çalışanlarının ardından ilerleyen günlerde vatandaşlara aşılama yapılacakö dedi.

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmasının son aşaması olan 'Faz 3' gönüllü insan denemeleri, Türkiye'de 9 merkezde 1000 kişi üzerinde yapılacak. Aşı denemelerinin yapılacağı merkezlerden biri olan Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için önemli uygulama olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı İlkay Karaoğlan, "Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak SARS-CoV-2 aşısına bugün itibarıyla başladık. Gönüllü sağlık çalışanlarımız bize aşı olmak için başvuruda bulundu. Sağlıkçılarımıza bilgilendirme yaptıktan Covid-19 inaktif virüs aşısını aşılamaya başladık. Türkiye'de birçok merkezde aşılamalar başladı. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde önemli olacağını düşünüyoruz. Şu anda hastanemizde 100 sağlık çalışanına aşılama işlemi yapılacak. Bugün 5 sağlık çalışanımıza aşılama yaptık. Diğer günlerde aşılama yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde vatandaşlara da aşılama yapılacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Gaziantep Üniversite HastanesiAşılamanın yapılmasıİlkay Karaoğlan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Kayıp olan Fatma Uyanık'ın katiline ömür boyu hapis cezası

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Vahap Varlı (24), hakkında yerel mahkemenin verdiği 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, istinat mahkemesi tarafından da onaylandı.

Fatma Uyanık'ın kardeşi Ali Uyanık da, adaletin yerini bulduğunu belirterek, kardeşinin hala bulunamayan cenazesinin bir an önce bulunmasını istedi. Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'a ait ize rastlamadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı.BABA- OĞUL TUTUKLANDI Cumhuriyet savcılığınca geçen yıl nisan ayında Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Fatma Uyanık'ın kaybolduğu dönemlerde bağ evininin bulunduğu bölgedeki baraj inşaatında çalışan Vahap Varlı, babası Mehmet Varlı, annesi ve kardeşi ile arkadaşı şüphe üzerine gözaltına alındı. Vahap Varlı'nın, Fatma Uyanık'ın bulunması için televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı da belirtildi. Fatma Uyanık'ın öldürülüp, toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait ize rastlanılmayınca kazı çalışması durduruldu. Vahap Varlı ile babası Mehmet Varlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından 'kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan iddianame hazırladı. İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından baba ve oğulu hakkında dava açıldı.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER Sanıklardan Mehmet Varlı, daha önce görülen duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay günü baraj inşaatına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Killik mevkiindeki tarlasına gittiğini belirten Mehmet Varlı, sulama aparatı arızalandığı için tarlasını sulayamadan kendisine ait motosikletle ilçe merkezine döndüğünü söyledi. Karşılaştığı M.I. adlı arkadaşıyla araçla Turcalar mevkisindeki meyve bahçesine gidip, burada alkol aldıklarını anlatan Varlı, akşam saatlerinde evine döndüğünü, yemek yedikten sonra aynı arkadaşıyla göl mevkisinde yeniden içki içtiklerini ve eve döndüğünde sarhoş olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin daha önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Varlı, o sırada aile bireyleri de gözaltında olduğu için baskı yüzünden sağlıklı ifade veremediğini öne sürdü. TAHLİYESİNİ İSTEDİVahap Varlı da daha önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyerek, Fatma Uyanık'ı olaydan önce ismen değil simaen, daha önce inşaat şantiyesine ait araca birlikte binmeleri dolayısıyla tanıdıklarını söyledi. Olay günü çalıştığı iş yerine ait araçla şantiye ve ilçe merkezine birkaç kez gidip, geldiğini anlatan Varlı, araçla geri manevra yaparken, başka araca çarptığını, kaza yerinde araç sahibi olmadığı için ayrıldığını sonra şantiyeye gidip, kaza yerine döndüğünü belirtti. Ayaklarındaki çamurun ise şantiyede çalışırken olduğunu öne süren Varlı, olay günü Uyanık ile karşılaşmadığını iddia etti. Şantiyeden ilçeye dönerken, babasına ait Turcalar mevkisindeki bahçeye elma yemek için uğradığını belirten Varlı, telefon çekmediği içinde Killikli mevkisine gidip, internetten maaşının hesabına yatıp, yatmadığına baktığını söyleyerek, o gün neler yaptığını anlattı. Varlı, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin, anlattıklarının önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Vahap Varlı, o tarihlerde detayı sorulmadığı için bazı eksiklerin olabileceğini savundu. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart günü görülen davada baba Mehmet Varlı hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Vahap Varlı ise diğer suçlardan delil yetersizliğinden beraat ederken 'kasten adam öldürme' suçunda ömür boyu müebbet hapis cezası aldı ve indirimde uygulanmadı. Vahap Varlı'nın avukatı tarafından yerel mahkemenin verdiği karar itiraz edildi. İtiraz üzerine bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahmesi dün, yerel mahkemenin verdiği kararı onayladı.

Fatma Uyanık'ın kardeşi Ali Uyanık da, adaletin yerini bulduğunu belirterek, kardeşinin hala bulunamayan cenazesinin bir an önce bulunmasını istedi.