Gaziler Günü - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, şehadet ve gaziliğin her Türk evladının gönlünde ulaşılabilecek en üstün mertebe olduğunu belirtti.

Ecdadın yazdığı destanların milletin hafızasına kazındığını ve asla unutulmayacağını anlatan Tever, şunları kaydetti:

"Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek de bizim görevimizdir. Bu millet, gazi millettir. Bu vatan, şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. AK Parti hükümetleri olarak bizler, her zaman başımızın tacı şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazilerin "gaza ruhunun yaşayan abideleri" olduğunu dile getiren Durmuş, "Bugün, şanlı tarihimizin gurur tablosu olan gazilerimizin günüdür. Böyle bir minneti ve saygıyı bir güne sığdırmaya çalışmaktan ziyade her gün hissedip bugün dile getirmeyi bir borç biliyorum." ifadesini kullandı.

Durmuş, bu milletin analarının kahraman evlatlar dünyaya getirdiğini ve "Hadi yavrum git ya gazi ol ya şehit" diyerek cepheye uğurladığını anlatarak, şehitliği şeref bilip gözünü kırpmadan vatanını savunan ve gazilik unvanını göğsünde bir ömür onurla taşıyan tüm gazilerin gününü kutladı.