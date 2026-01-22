Gazipaşa'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Gazipaşa'da Kaza: 4 Yaralı

Gazipaşa\'da Kaza: 4 Yaralı
22.01.2026 10:00
Gazipaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, jandarma noktasına çarptı. 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan jandarma bekleme noktasına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde Güney Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne giden Mikail A. idaresindeki 63 AJZ 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki jandarma bekleme noktasına çarptı. Kazada sürücü Mikail A. ile araçta bulunan Bircan A., Ahsen Neva A. ve Yağız A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza

