Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

9 dakika önce

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, takımla çalışmalara başladı.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, takımla çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.
Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana yeni transfer Tosca da katıldı.
Gaziantep, Düzce, Tosca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:06 Kaynak: AA
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