Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
9 dakika önce
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, takımla çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep
'in yeni transferi Alin Tosca
, takımla çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.
Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana yeni transfer Tosca da katıldı.
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