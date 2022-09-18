Unrwa: Filistinli Mülteciler İçin Arap Yardımları 2022'de de Düşmeye Devam Etti - Son Dakika
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Unrwa: Filistinli Mülteciler İçin Arap Yardımları 2022'de de Düşmeye Devam Etti

18.09.2022 12:16
Unrwa: Filistinli Mülteciler İçin Arap Yardımları 2022'de de Düşmeye Devam Etti

GAZZE, 18 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki medya danışmanı Adnan Abu Hasna Cumartesi günü, yıllık Arap mali yardımının 2022'de UNRWA bütçesinin yüzde 3'üne düştüğünü açıkladı.

GAZZE, 18 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki medya danışmanı Adnan Abu Hasna Cumartesi günü, yıllık Arap mali yardımının 2022'de UNRWA bütçesinin yüzde 3'üne düştüğünü açıkladı. Gazze şehrinde gazetecilere konuşan Abu Hasna, 2018'de Arapların BM kuruluşuna verdiği mali desteğin 200 milyon ABD dolarına ulaştığını söyledi. "2021'de kuruluşa yapılan Arap mali yardımı 20 milyon ABD dolarına geriledi" bilgisini veren Abu Hasna "Bu yıl (2022), mali destek beklediğimizden çok daha az olacak" dedi.

Abu Hasna, önceki tüm Arap zirvelerinde Arap Birliği'nin BM kuruluşuna Arap desteğinin yüzde 7,5'ten az olmaması gerektiğini kabul ettiğini hatırlatan medya danışmanı "Ancak bunun bugün yüzde 3'e düştüğünü gördük. Bu büyük bir sorun" diye konuştu. Abu Hasna, UNRWA'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yardımıyla, mali yardımlarını askıya alan ya da azaltan birçok Arap ülkesiyle yeniden temas kurmak için fazlasıyla çaba gösterdiğini belirtti. Abu Hasna, BM kuruluşunun, New York'ta yapılacak bağışçı ülkeler toplantısının başarısına güvendiğini söyledi. Bu toplantı BM Genel Kurulu toplantıları sırasında arada yapılacak. Abu Hasna, "UNRWA'nın 100 milyon dolara ulaşan mali açığını kapatacak gerekli ve yeterli mali desteği sağlamayı umuyoruz" dedi. Abu Hasna, "Konferanstan sonra herhangi bir finansal gelişme olmazsa, kriz önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında yoğunlaşacak" uyarısında bulundu. 1949 yılında Genel Kurul kararıyla bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak kurulan UNRWA, örgütün faaliyet alanlarında, kendisine kayıtlı Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamakla görevli. UNRWA neredeyse tamamen gönüllü katkılarla finanse ediliyor.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unrwa: Filistinli Mülteciler İçin Arap Yardımları 2022'de de Düşmeye Devam Etti - Son Dakika

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