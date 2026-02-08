Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 Yendi

Salon: Gebze
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan)
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi, Serhat Coşkun, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Yiğit Savaş (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Mejias, Emre Berat Fırat, Padar, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Taha Berat Massa)
Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 16-25, 15-12
Süre: 139 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.
