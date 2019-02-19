Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Giresun
'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Giresun'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Giresun: Atekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı) Alucra
: Yalçın Eker Bulancak
: Recep Yakar Çamoluk
: Musa Varıcı Çanakçı
: Sezer Kadakal Dereli
: Kazım Zeki Şenlikoğlu Doğankent
: Ruşen Özden Espiye
: Mustafa Karadere Eynesil
: Coşkun Somuncuoğlu Görele
: Tolga Erener Güce
: Aytekin Geçgel Keşap
: Mehmet Emür Piraziz
: Uğur Melikoğlu Tirebolu
: Abdullah Karabıçak Şebinkarahisar
: Şahin Yılancı Yağlıdere
: Abdurrahman Kırhasanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Giresun: Kerim Aksu
(Millet İttifakı)
Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)
Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)
Dereli: Aytekin Karakayalı
Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz
(Millet İttifakı)
Görele: Özkan Dural
(Millet İttifakı)
Güce: Mehmet Salih Bahadır
(Millet İttifakı)
Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)
Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu
(Millet İttifakı)
Tirebolu: Burhan Takır
(Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Alucra: Suat Aybar
Bulancak Barış Çelebi
Çanakçı: İsmet Öncü
Çamoluk: Fatih
Düz
Doğankent: Haşim Birol Tekin
Eynesil: Emre Kemal
Dereli: Erdoğan Satgun
Espiye Tuğrul Yanıkoğlu
Görele: Ertugrul Melikoğlu
Güce: Yüksel Geçgel
Keşap: Mehmet Yüksel
Piraziz: Göksel Güneş
Şebinkarahisar: Murat Bölük
Tirebolu: Fikri Şen
Yağlıdere: Yaşar İbaş
İYİ Parti
Dereli: İsmail Bektaş
Espiye: İbrahim Önal
(Millet İttifakı)
Doğankent: İsmail Tarı
(Millet İttifakı)
Şebinkarahisar: Oktay Alp
(Millet İttifakı)
Yağlıdere: Metin Turgut
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi Giresun Merkez
: Saim Öksüz
Alucra: İsmail Derbeder
Bulancak: Ömer Öztürk
Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme
Çanakçı: Tuncay Kasım
Dereli: Hacı Ali Karakaya
Doğankent: Mehmet Kamacı
Espiye: Selim
Akkaya
Eynesil: Hakan Pekdemir
Görele: Fikri Hayati Topkar
Güce: Osman Aydın
Keşap: Korkmaz Büyükaydın
Piraziz: Cevat Gündoğdu
Tirebolu: Etem Taş
Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar
Yağlıdere: İsmail Aydın
Büyük Birlik Partisi
Doğankent: Nazmiye Kabadayı