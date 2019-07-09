"Geçmişe Saygı, Geleceğe Miras": Ayasköy Bellekevi

Ayasköy'de gezenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak olan ve maddi kültürel varlıkların yanında eski geleneklerinde canlandırıldığı canlı bir müze olma özelliği taşıyan Ayasköy Bellekevi, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçıve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun katılımıyla açıldı.

İçerisinde eski mutfak malzemelerinden ev eşyasına, yöresel kıyafetlerden eski insanların fotoğraf albümlerine kadar çok sayıda kültürel öğenin sergilendiği Bellekevi projesinin en ayırıcı özelliklerinden biri de tüm çalışmaların mahalle halkı tarafından imece usulüyle gerçekleştiriliyor olması. İlk başta Ayaskent sakinleri sosyal medya üzerinden oluşturdukları grupta önce eski fotoğrafları paylaşmaya başladı. Sonrasında "Herkesin evlerindeki albümlerinden derlenen bir kasaba albümü oluşturamaz mıyız?" fikri ortaya çıktı. Kasabayla ilgili basında çıkan haberler, Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Celal Bayar imzalı köyle ilgili bazı belgeler, kasaba yaşamına damgasını vuran kişilerin çok eski fotoğrafları ve o kişilerle ilgili anılar ve kullandıkları eşyaların yer aldığı küçük çaplı bir müze çalışması ortaya çıktı.

Bununla birlikte eski geleneklerin canlandırıldığı canlı müze örneklerine de yer verilecek Ayasköy Bellekevi'ne ziyarete gelmiş olanlar, mahalle sakinlerinin görev aldığı tiyatral gösterilerilerle Ayasköy'ün eski geleneklerini de canlı olarak gözlemleme fırsatı bulacaklar. Bu yönüyle Ayasköy Bellekevi Türkiye'de bir ilk olma özelliği de gösteriyor.