Gediz\'de Kuvvetli Fırtına Hasara Yol Açtı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, dış cephe kaplamaları söküldü.

Gediz'de kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren hızını artıran fırtına, ağaçların devrilmesine yol açtı. İki otomobil, devrilen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. İlçede bina çatıları ile dış cephe kaplamaları da rüzgarın etkisiyle söküldü. Ekipler ihbar üzerine çalışma başlatırken, yetkililer vatandaşları uyardı. Hava muhalefetinin devam edebileceği konusunda vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini belirten yetkililer, eski binaların ve sağlam olmayan çatıların altında durulmaması, araçların ağaç altlarına park edilmemesi, mecbur kalınmadıkça fırtınalı saatlerde dışarı çıkılmaması ve trafikte dikkatli olunması konularında uyarılarda bulundu.