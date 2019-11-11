Son Dakika Haberleri: 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu'ndan destek
Son Dakika Spor 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu'ndan destek

'Geleceğe Nefes' kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu'ndan destek

7 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ile milli sporcular, diktikleri ağaçlarla "Geleceğe Nefes" seferberliğine destek oldu.

'Geleceğe Nefes' kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu'ndan destek, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ile milli sporcular, diktikleri ağaçlarla "Geleceğe Nefes" seferberliğine destek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için 11 milyon fidan dikiliyor. Türkiye Badminton Federasyonu da milli sporcularla  birlikte ağaç dikimine katılarak kampanyaya destek verdi. Bugün gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da fidan dikme etkinliklerine ilk fidanı dikerek start verdi.Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyasına Badminton Federasyonu yetkilileri, milli takım antrenörleri ve sporcuları olarak katılıyoruz. 4'üncü ada 165'inci parselde şu anda fidan dikmeye devam ediyoruz. 'Kıyamet kopacağını bilseniz de fidan dikiniz' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bundan sonraki projemiz de Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık, Badminton Federasyonu Ormanı kuracağız" diye konuştu.


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
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