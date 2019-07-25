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Geleceğin dev adamları Kocaeli'de yetişiyor

24 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Yaz döneminde sporu eğlenceyle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yaz spor okullarında geleceğin dev adamlarına eğitim veriyor.

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KOCAELİ (İHA) – Yaz döneminde sporu eğlenceyle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yaz spor okullarında geleceğin dev adamlarına eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz Yaz Okulları'nda 6-12 yaş arası basketbol sevdalısı çocuklar, parke üzerinde eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler gelecekteki basketbol planlamasında önemli bir yer tutan ücretsiz yaz spor okullarında, hem basketbol oynamayı öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Kentin birçok noktasındaki spor tesislerinde sunulan eğitimler ile basketbol sever çocuklar gönüllerince spor yapma imkanı buluyor. Yaklaşık bin 350 öğrencinin yararlandığı eğitimlerde uzman antrenörler görev yapıyor.

Eğitimler profesyonel 11 antrenör eşliğinde Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, İzmit 50. Yıl Spor Salonu, Kandıra Şehit Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu, Karamürsel Lütfü Hınçal Spor Salonu, Karamürsel Belediye Spor Salonu, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonunda yapılıyor.

Ücretsiz yaz spor okullarında uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler branşa özgü konuların anlatıldığı antrenmanlar ve oyun merkezli programlarla basketbolu öğrenip, keyifli zaman geçiriyor. Aileler ise çocuklarının spor yaparak hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
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