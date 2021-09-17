Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl ülke genelinden esnafın katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleriyle Türkiye'nin 25 ilinden gelen esnaf yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri satma fırsatı buluyor.

Köylülerin yıl içinde yaptıkları ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için de bir fırsat olarak görülen panayırın en ilgi çeken ürünleri ise kaz eti, köy ekmeği ve keş oluyor.

Yılda iki defa 15 gün arayla 3'er gün süren Gerede panayırının bu seneki ilk etabı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın katıldığı törenle başladı.

Metin, törende yaptığı konuşmada, her geçen gün değişen dünyada tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini, bazı geleneklerle uygulamaların da değişime uğradığını belirtti.

Eskiden panayır denilen bu etkinliklerin artık bazı yerlerde fuar ya da farklı isimlerle düzenlendiğini dile getiren Metin, "Tabii ki dünyayı yakalamak lazım. Dünyanın gittiği gere gitmek lazım. Türkiye'de şu anda dünyanın ilk 10 ekonomisini hedefleyen ve yine ihracatta dünyanın ilk 20 ülkesi arasında olan ekonomisi, gücü ve potansiyeli ile geleceğe yönelik hızla gelişen ve büyüyen bir ülke. Tabii ki tüketim alışkanlıklarına da ayak uydurmak lazım ama öbür taraftan da geleneksel anlamda bizim değerlerimizi ifade eden birçok uygulamamızı da hayatta tutmamız lazım. Bu anlamda bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Metin, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olarak bu tür etkinliklerin sayısının çoğalmasını istiyoruz. Özellikle de bölgesel olarak çünkü bütün bu değişim, dönüşüme bağlı tüketim alışkanlıklarının da değişimine rağmen panayırlar büyük ilgi görüyor. O nedenle ticaretimizin hareketliliği ve ekonomimizin lokomotifi olan esnaf kesimimizin de destek aldığı bir organizasyon panayırlar. İnşallah bunların sayısı çoğalır. Biz de panayırların sayısının çoğalması anlamında gereken her türlü desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından edilen dualarla panayırın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler, panayır alanında tezgahları gezerek alışveriş yaptı.