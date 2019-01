Geliştirdiği besin takviyesiyle sedef hastalarının umudu oldu

Geliştirdiği besin takviyesiyle sedef hastalarının umudu olduSedef hastalığının kesin çözümü Devitale SplusEczacı Reyhan Aliusta:"Devitale Splus geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor""Bizim ürünümüz faydalı bakterileri besleyerek prebiyotik etki yapıp, aşırı geçirgen olan bağırsağın epitelini onarıyor ve geçirgenliği gideriyor"ANKARA - Sedef hastalarının umudu Devitale Splus isimli besin takviyesini geliştiren Eczacı Reyhan Aliusta, "Devitale Splus geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor" dedi.Eczacı Reyhan Aliusta, sedef hastalarının umudu olan Devitale Splus isimli besin takviyesini geliştirdi. Devitale Splus, başta sedef hastaları olmak üzere otoimmün hastalıklar denilen egzama, vitiligo, ankilozan spondilit hatta otizm hastalıklarının tedavisinde de önemli bir rol oynuyor. Yıllardır tedavi olan fakat hiçbir zaman kesin bir sonuç elde edemeyen sedef hastaları için ürünü geliştiren Aliusta, son 10 yıldır ilaç geliştirme veya besin takviyesi geliştirme üzerine çalışmaları olduğunu kaydederek, "Devitale Splus, kortizon içermeyen ve sağlıklı insanların da kullanabileceği bir ürün. Bu ürün sedef, egzama, vitiligo, ankilozan spondilit hatta otizm hastalarında destek olarak kullanılabiliyor. Yerli bir ürün, ağır metal içermiyor" ifadelerini kullandı."Devitale Splus geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor""Vücudumuzdaki bakterilerin sayısı galaksimizdeki yıldızların sayısından da fazla" diyen Aliusta, şöyle devam etti:"Vücudumuzda 30 trilyon insan hücresi varsa, 39 trilyon da bakteri var. Bizler şimdiye kadar bakterilerden hep korktuk, nefret ettik. Artık onları takdir etmenin zamanı geldi. Otoimmün hastalıklar aşırı geçirgen bağırsaktan kaynaklanıyor. Devitale Splus geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor. Bakterilerden hiç korkmamamız lazım. Bu faydalı bakteriler bizim yaşamımız için gerekli. Bununla ilgili araştırmalar yaparken, probiyotiklerin öneminden yola çıkarak prebiyotik ürün geliştirdik. Bağırsaklarımız çok önemli. Bağırsaklarımıza çok iyi bakmamız lazım. Zararlı bakterilerin gönderilip faydalıların beslenilmesi lazım. Faydalı bakterilerin daha savaşçı, daha kenetlenen bir yapıda olması lazım. Biz bunu sağlıyoruz Devitale ile. Ürün şu an satışta. Sadece eczanelerde satılıyor. Reçete de ediliyor.""Bizim ürünümüz faydalı bakterileri besleyerek prebiyotik etki yapıp, aşırı geçirgen olan bağırsağın epitelini onarıyor ve geçirgenliği gideriyor"Ürünün süspansiyon şeklinde olduğunu ve sabah akşam aç karnına kullanıldığını belirten Aliusta, dozun ürünün üzerinde yazdığını kaydederek bütün hastalara yardımcı olduklarının altını çizdi. Çeşitli hastalarının olduğuna dikkat çeken Aliusta, otizmli hastaların da bu ürünü kullanabildiklerine değinerek, "Biz daha çok sedef ve egzama gibi hastalardan yola çıkmıştık ama otoimmün hastalıklar denilince, bağışıklık sisteminin kontrolden çıktığı birçok hastalık var. Onlarda da şu anda değişik hasta grubumuz oluştu ve çok başarılı ilerliyoruz. Özellikle otizmli çocuklarda Amerika 'da ve Avrupa 'da çalışmalar yapılıyor. Onların bağırsakları aşırı geçirgen. Bundan dolayı toksik maddeler kan dolaşımıyla vücudun diğer organlarına ulaşabiliyor ve birikim yapıyor. Bunun kalkan şeklinde örülmesi lazım. Bununla ilgili Amerika'da ve Avrupa'da birçok bilim adamı çalışmalar yaptılar ve otizmde de şu anda çok başarılar elde ediliyor. Bizim ürünümüz faydalı bakterileri besleyerek prebiyotik etki yapıp, aşırı geçirgen olan bağırsağın epitelini onarıyor ve geçirgenliği gideriyor. Dolayısıyla otizmli hastalarda şu anda kullanılmaya başlandı" şeklinde konuştu."Sedef hastalığımın çok zaman sonra geçeceğini düşünüyordum"10 yıldır sedef hastası olan Ayşe Ünlü, "Şimdiye kadar birçok tedavi denedik. Hiçbiri geçirmedi. ya hastalığı bastırdı ya da yerleri değişerek aynı şekilde çıkmaya başladı. Haberlerde Reyhan hocayı gördük. Ankara 'da olduğu için çok sevindik. Benim için mükemmel bir duyguydu. Sedef hastalığımın çok zaman sonra geçeceğini düşünüyordum. Haberlerde gördüm. Musa beyin sedeflerinin bayağı yoğun olduğunu ve bir anda geçtiğini öğrenince bizde Reyhan hanıma uğradık" dedi."Devitale'i kullandıktan sonra vücudumda iyi yönde değişiklikler oldu"Devitale'i kullanmaya devam ettiğini belirten Ünlü, "Devitale'i kullandıktan sonra vücudumda iyi yönde değişiklikler oldu. Bazı kortizonlu ilaçlar kullandığım için sedefleri bastırmıştı bu besin takviyesini kullandığımda sedeflerim arttı ve vücuduma kusturdu. Bu şekilde çoğaltıp br zamandan sonra geçireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Yaklaşık bir aydır ürünü kullanmasına rağmen vücudunda olumlu yöndeki etkilerinin çok büyük olduğunu kaydeden Ünlü, "Öncesinde saçtaki deride ve vücutta sedeflerimin plakları çok kalındı. Prebiyotik takviyeyi kullandıktan sonra kabukların inceldiğini ve daha az kabuklanma olduğunu gördüm. Sanırım 3 ve 6 ay gibi bir süre daha ürünü kullanacağım" diye konuştu."Devitale'e başladıktan sonra bir ay içinde rahat hareket etmeye ve düzenli yürümeye başladım"Burcu Bölük isimli hasta ise, "11 senedir sedef hastasıyım. Birçok ilaç kullandık. Son 4 yıldır ajan iğne kullanıyorum. Birçok yan etkiler yaptı, birçok hasar bıraktı. Ankilozan spondilit hastalığı oluşmaya başladı. Eklemlerde tutulum oluyordu. 2,5 aydır yatıyordum. Sonra Reyhan hanımla tanıştık de Devitale'e başladık. Onun sayesinde 2 aydır rahat bir şekilde yürüyorum. Tutulma var kasılma olmuyor. Sedefte de azalmalar var. Şu anda rahatım. Devitale'e başladıktan sonra bir ay içinde rahat hareket etmeye ve düzenli yürümeye başladım. Çok fazla ağrım oluyordu ve gece hiç uyuyamıyordum. Şu anda çok rahatım. 2 ve 6 arası olarak belirledik tedaviyi. Belirli bir şey yok şu an devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu."Ben 23 yıldır çektim, iyileştim. Gerçekten sedef hastası olanlar bu ilacı kullansın"23 yıldır sedef hastası olan ve Devitale'i kullandıktan sonra hızla iyileştiğini dile getiren Musa Sümbül, "23 yıldır sedef hastasıyım. 22 yıldır Antalya 'da, İzmir 'de, Ankara'da çok tedavi gördüm. 22 yıldır tedavi gördüm fakat hiçbir yanıt alamadım. En sonunda bacağım 5,5 santimetre kısaldı. Bundan 5 ay önce bir arkadaşım Antalya'da televizyona çıkardı beni. Reyhan hanım beni görmüş ve davet ettiler. Aradıklarında çok tedavi gördüğümü ve eğer iyileştiremeyeceklerse beni yormamalarını söyledim. Her masrafımı karşılayacaklarını söyleyerek beni buraya davet ettiler. Geldik ve 4,5 aydır tedavi görüyorum. Devitale adında bir besin takviyesi kullanıyorum. Devitale bana çok iyi geldi. Sedefi yüzde 80 yendim. 9-10 ay daha tedavi görmem lazım. Ben 23 yıldır çektim, iyileştim. Gerçekten sedef hastası olanlar bu ilacı kullansın" değerlendirmelerinde bulundu.