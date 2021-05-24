Gemlik'teki tarihi Balıkpazarı Camisinin restorasyonu başladı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan tarihi Balıkpazarı Camisinin restorasyonu törenle başladı.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Bu caminin en büyük özelliği, kilise olması ve camiye çevrilerek kurtuluşu sembolize etmesi. Minaresi 1999 depreminde hasar görmüştü. Anıtlar Kurulundan izinlerini aldık, bütçeleyip ihalesini tamamladık." dedi.

Projenin sadece yenileme işlemini kapsamadığını, zemin iyileştirmesi ve minare yapımının da bulunduğunu aktaran Işık, tüm çalışmaların bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Dua edilmesiyle tamamlanan törene, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Fatih Özkul, Mehmet Refik Serik ve Salih Bahadır, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, mahalle muhtarı Mehmet Birlik ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.