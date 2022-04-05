Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi - Son Dakika

Akşam'da yayınlanan habere göre; İstanbul'da yaşayan V.D. (33) ile Türkmenistan uyruklu M.İ. iki yıl önce evlendi. İlk başta iyi giden evlilik bir süre sonra saygısız davranışlar nedeniyle çatırdamaya başladı.

Dava dilekçesine göre sözlü sataşmalar şiddete dönüştü. M.İ., kocasına şiddet uyguladı.

300 BİN LİRA TALEP ETTİ

Eşine bıçak çeken M.İ. 'Seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Davacı koca, gece kulüplerinde müstehcen kıyafetler giyerek uygunsuz şekilde ettiği dansları TikTok'tan paylaşan M.İ.'ye boşanma davası açarak 300 bin lira tazminat talep etti.

Dilekçede V.D., eşinin başına buyruk bir hayat yaşadığını vurguladı.