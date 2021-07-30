Genç annenin şüpheli ölümüyle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika

Genç annenin şüpheli ölümüyle ilgili 3 tutuklama

Şüpheli şekilde ölen kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı

Genç annenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı

GAZİANTEP - Gaziantep'te eşi evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Damla Aycan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan kocası Mehmet Aycan ile kocasının annesi ve dayısı tutuklandı. Aycan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya savcılığın talebi üzerine gizlilik kararı getirildi.

Gaziantep'te kocası evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Damla Aycan'ın ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Aycan'ın 2 gün önce evinde ölmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Mehmet Aycan, kayınvalidesi Ayşe Aycan ile eşinin dayısı Mehmet Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 kişi "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Aycan'ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya savcılığın talebi üzerine gizlilik kararı getirildi.

Pompalı tüfekle vurulmuştu

Gaziantep'te 28 Temmuz günü evinde kocası Mehmet Aycan ile tartışan 1 çocuk annesi Damla Aycan tartışmanın ardından şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kızlarının intihar ettiği haberini alan Damla'nın ailesi olay yerine gelerek damatlarına saldırmaya kalkıştı. Aycan'a saldıran aile yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Olay yerindeki kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan Mehmet Aycan Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürüldü. Adlı Tıp morguna kaldırılan Damla Aycan'ın pompalı tüfekle vurularak öldüğü belirlenmişti.

Talihsiz annenin cenazesi dün Gaziantep'te defnedilirken, yakınları ise kızlarının intihar etmediğini, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.