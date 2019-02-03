Son Dakika Haberleri: Genç Gurbetçiden Schalke 04'e 3 Yıllık İmza

Genç Gurbetçiden Schalke 04'e 3 Yıllık İmza

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç Gurbetçiden Schalke 04'e 3 Yıllık İmza, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04'ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, Schalke 04'ün altyapısında yetişen Ahmed'in bu sezon 4 maçta forma giydiği ve bir gol attığı bilgisi paylaşıldı.

Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Ahmed'in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek, "Bu yolda bizim desteğimizi alacak" ifadesini kullandı.

Mavi-beyazlı kulübün menajeri Christian Heidel de Ahmed Kutucu'nun gösterdiği performansla buraya gelmeyi hak ettiğini kaydetti.

Ahmed Kutucu, Türkiye 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının maçlarında üçer kez forma giydi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:35 

Futbol, Almanya, Schalke 04, Güncel
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