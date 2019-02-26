Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Gençlerbirliği'nde Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

8 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği'nde Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla start aldı. Daha sonra koordinasyon ve şut çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın sonunda dar alanda pas çalıştı.

Başkent temsilcisinde, Barış Başdaş ve Bady takımdan ayrı çalışırken, Bekir Yılmaz ve Nobre, antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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