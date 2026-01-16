Gençlere Teşekkür Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerin azim, gayret ve kararlılığının büyük gurur ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan evlatlarımızı, onlara her daim destek olan kıymetli ailelerini ve özveriyle emek veren saygıdeğer öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Göstermiş olduğunuz azim, gayret ve kararlılık hepimiz için büyük bir gurur ve umut kaynağıdır. Her birinize ayrı ayrı sağlıklı, verimli ve ilham dolu bir ara tatil diliyorum." ifadelerini kullandı.