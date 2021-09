Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı - Son Dakika

Gençliğine güvenerek aşı olmadı, pişmanlığı hastane odasında yaşadı

Önce ateş sonra öksürük derken gözünü hastanede açtı

Aşı olmayı geciktirince pişmanlık yaşan genç yaşıtlarını uyardı:

"Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar"

DÜZCE - Düzce'de aşı olmayı geciktirdiği dönemde korona virüse yakalanan 23 yaşındaki genç kız, yoğun bakımda iyileşmek için çaba harcıyor. Aşı olmayı ihmal ettiği için pişman olduğunu dile getiren, "Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Yaptırmazlarsa akciğere gidiyor, nefes almakta zorluk çekiliyor" dedi.

Pandemi'nin ilk döneminde risk grubu ileri yaşlardakiler olurken, ikinci yılda risk taşıyan yaş gruplarına gençlerde girdi. Düzce'de yaşayan 23 yaşındaki Fehime Yıldız ise aşı olmayı geciktirdiği dönemde korona virüse yakalandı. 15 gün önce korona virüse yakalanarak hastalığının ilerlemesi neticesinde Düzce Atatürk Devler Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Virüsün akciğer tutulumu nedeniyle solunum cihazına bağlanan Yıldız, iyileşerek yeniden normale döneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. Aşı olmakta geç kaldığı için yaşadığı pişmanlığı dile getiren Yıldız, tedavisinin ardından mutlaka aşısını olacağını söyledi.

"Ben gencim, aşımı yaptırmadığım için pişmanım"

Hastalık döneminde 5-10 gün nefessiz kaldığını hissettiğini belirten Yıldız, "15 gündür hastanede pandemi servisinde tedavi görüyorum. Hastalık bende önce ateşle başladı. Sonra öksürük ilerledi. Sonra nefesim durdu. 5-10 gün nefessiz kaldım. Bu makinelerle nefes almaya çalışıyorum. Şimdi biraz daha iyiyim. Böyle devam eder mi bilmiyorum. İnşallah bir an önce düzelirim. Aşı olmadım, çok geç kaldım onun için. Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Yaptırmazlarsa akciğere gidiyor, nefes almakta zorluk çekiliyor. Bu defa iyileşme sürecini etkiliyor. Bu nedenle aşı olsunlar. Bende çok geç kaldığım için ilaç alıyorum. Şu anda tedavi sürecim iyi gidiyor. Doktorlarım, hemşirelerim ilgileniyor. Gerekli bütün ilaçlarım veriliyor. Gençlerimiz, velilerimiz henüz başlayan okullarda bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Ben gencim, aşımı yaptırmadığım için pişmanım. Aşı olsaydım hastalığım bu kadar ilerlemezdi sanırım. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar" dedi.

"Hastanede yatan hastaların yüzde 85'i aşılarını tamamlamayan vatandaşlar"

Koronavirüsten korunmanın ilk şartının aşı olduğunu belirterek aşının yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Düzce İl sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise, "Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 55 civarı aşısız olan vatandaşlarımız. Özellikle genç hastalarımız var. 22 ile 32 yaş aralığında. Hatta 30'lu yaşlarında entübe olan hastalarımızda var. Hastanede yatan vatandaşların Yüzde 85-90'ı aşısını tamamlamamış hemşerilerimizden oluşuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına aşılarımızı yaptırsak ta uymamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda ve toplumun yoğun olduğu alanlarda çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda işimizi halledip hemen çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Aşılama çalışmaları hızla sürüyor

Öte yandan Düzce'de aşı çalışmaları ise bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi içinde kurulan alanda aşı olmak isteyen vatandaşlar aşılarını olabiliyor.