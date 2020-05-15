Gençlik haftası şehitlik ziyareti ile başladı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını kutlama programı çerçevesinde 15-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası etkinliklerinin açılışı Sungurlu'da Şehitlik ziyareti ile başladı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki mesai arkadaşları Şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlik Ziyaretine Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, İlçe Spor Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli katıldı. Ziyarete katılan personel ziyareti, maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdi.



Ziyarette ulu camii imamı İbrahim Kaplan Kur'an'ı kerim okudu ve tüm şehitlerimiz için dua etti. Kuranı kerim okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdür Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet ile birlikte Şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, Atatürk'ün İstanbul'dan Samsuna hareket etmesiyle milli mücadele ateşinin yanmaya başladığını, Milli mücadelenin zorluklarla zaferle sonuçlandığı ve üzerinden 101 sene geçtiğini belirtti.



Aktaş, şuanda dünyada ve Ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılında kapsamlı bir kutlama programı yapılamadığını belirtti.



Milli mücadelede emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ettiklerini belirten Aktaş, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun dileklerinde bulundu. - ÇORUM