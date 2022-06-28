Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2) - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2)

28.06.2022 16:25
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2)

'GENÇLERİMİZİN EMRİNDEYİZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesindeki Genç Çalışma Ofisi'nin açılışını yaptı.

'GENÇLERİMİZİN EMRİNDEYİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesindeki Genç Çalışma Ofisi'nin açılışını yaptı. Açılış öncesi gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Bugün 324'üncü Genç Ofis'imizi açtık. Okullarımızda, üniversitelerimizde, mahallelerimizde birer birer genç ofislerimiz yükseliyor. Yeter ki gençlerimiz talep etsin, bizler gençlerimizin emrindeyiz. Mersin bir spor şehri, Mersin bir gençlik şehri. Türkiye'nin gençleri dünyanın umudu. Her açıdan örnek gençler. Biz de gençlerimizin destekçisiyiz. Öğrencilerimiz yaz boyunca seyahatleri sırasında yurtlarımızdan ücretsiz şekilde faydalanabilecekler" dedi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Genç Çalışma Ofisi'ni gezdi. Burada gençlerle şarkı söyleyen Kasapoğlu, bahçede ise voleybol oynadı. Kasapoğlu daha sonra MEÜ Rektörlüğü'nü ziyaret etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2) - Son Dakika
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