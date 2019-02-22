Son Dakika Haberleri: General Ataması Resmi Gazete'de

General Ataması Resmi Gazete'de

11 dakika önce

Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

General Ataması Resmi Gazete'de, System.String[]
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Genelkurmay MEBS Başkanı Tuğgeneral Sevindik, merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına (NCIA) atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesi gereğince yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Sevindik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK'a 76 Personel Alınacak Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!

Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti Erdoğan, Trump'la Suriye ve İkili İlişkileri Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 06:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: General Ataması Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]