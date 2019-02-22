General Ataması Resmi Gazete'de
11 dakika önce
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Genelkurmay MEBS Başkanı Tuğgeneral Sevindik, merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına (NCIA) atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesi gereğince yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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