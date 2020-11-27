(geniş  haber) HAZİNE BAKANI ELVAN İLE ADALET BAKANI GÜL, TÜSİAD ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Bakan Elvan,

" İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu.

Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İstanbul DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

Görüntü dökümü: --------------Toplantıdan görüntü