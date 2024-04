CHP\'nin kamuda istihdam politikasının araştırılması önerisi reddedildi

Güncel

(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Adalet Bakanlığı başta olmak üzere kamuda istihdam politikasının araştırılması önerisi reddedildi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "İlde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış. Sizin ne vicdanınız ne insafınız var. Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız yetmiyormuş gibi şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Bu insanlar ailelerini geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar. 'İntiharın eşiğindeyiz' diyorlar" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin "Adalet Bakanlığı'nda göreve alınmalar başta olmak üzere kamuda istihdamın kayırmacı politikalar üzerine kurulması" ile ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi reddedildi.

"İNSANLARIN EMEKLERİNİ ÇALIYORSUNUZ"

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi:

"Büyük Atatük, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Cumhuriyet'in sağladığı olanaklarla Bartın ilinin Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan, babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı olan Sayın Adalet Bakanı, Cumhuriyet'in sağladığı bu ortamdan yararlanarak her Türk vatandaşına sağlanan olanaklardan yararlanarak bugün o koltuğa oturmuştur ancak Cumhuriyet'in sağladığı bu olanakları her Türk vatandaşına eşit oranda sağlamaktan geri kalmıştır. Sayın Adalet Bakanı'ndan adalet beklemeyi bıraktık, adalet mensuplarına bile adaletsiz davranmaktadır. Türkiye'nin her tarafından yüzlerce, binlerce Adalet Bakanlığı mensuplarının feryatları bugün her yerde inlemektedir. Bize ulaşan Adalet Bakanlığı mensupları Bakanlığın yaptığı meslekte yükselme sınavında haksızlığa uğradıklarını beyan etmektedirler. Elimizde sayısız örnek var. 94 almış, 88 almış sınavda başarılı olmuş ancak mülakatta elenmişler. O ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış. Aynı sorun Emniyet mensuplarında da var. Bu haksızlıkları yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sizin ne vicdanınız ne insafınız var. Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız yetmiyormuş gibi şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Bu insanlar ailelerini geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar. 'İntiharın eşiğindeyiz' diyor. Ben gazi babama bakmak için sabahlara kadar hem ona baktım hem çalıştım' diyor. Almış olduğu 94 puana rağmen atanamadı, il sonuncusu atandı. Yenileceksiniz, sonunuz geliyor. Bu kibirden vazgeçin. "

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU ADALETTİR"

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise şunları söyledi:

"Elbette bir ülkenin temeli adalettir. Ne hazindir ki ülkemizin de en büyük sorunu adalettir. Bugün KHK'lıların mağdur kaldığı durumları, eşlerin birbirinden yüzlerce, binlerce kilometre uzakta hapis yatırılarak mağdur edilmek istendiği bir dönemi ve AİHM'in pek çok kararına rağmen diretmenin hukuksuzluğunu izah etmek mümkün değil. İtibar saraylarda, uçaklarda, yüksek adliye binalarında aranıyor olsaydı belki bugün ülkemiz adil sayılırdı ama adalet hukukla, hukukun üstünlüğüyle hele ki kamunun vatandaşlar arasından ayrım gözetmeksizin baba rolünde kucaklayıcı bir tavrı ile mümkün olur. Adalet Bakanlığı kendi personeline, kendi çalışlarına bile bu hukuksuzluğu yaşattığını net bir şekilde göstermiştir."

"MÜLAKATI MÜLAKAT GİBİ YAPACAĞIZ' DİYEREK İTİRAF ETTİLER"

İYİ Parti adına konuşan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben Bursa'da yıllarca eğitim sendikacılığı yaptım en son Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'mülakatları kaldıracağız' vaadinin üzerinde neredeyse bir yıl geçecek olmasına rağmen ne dedi, 'artık mülakatları mülakat gibi yapacağız' dedi. Bu bir itiraftı. Bu geçmişte yapılan bütün mülakatların kul hakkına girdiğinin adaletsiz olduğunu, liyakatsizlerin torpillilerin atandığı ve kamuda kadrolaşmanın, tarikatlara cemaatlere verilen ayrıcalığın da bir göstergesiydi."

"OHAL SON BULDU, MÜLAKAT SÜRÜYOR"

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ise şunları söyledi:

"Batman İl binamıza bir polis baskını olduğu bilgisini aldık şu an. Polislerin elinde parti binasına dair herhangi bir arama kararı olmadığı halde hukuksuz bir şekilde il binamızın içine girerek bina aranmış, il eş başkanlarımız ve avukatlar olmadan il binamızı aramaya başlamışlardır. Gelen görüntülere de baktığımızda tamamen bir talan, tamamen bir usulsüzlük uygulaması ile karşı karşıya kalınmıştır. Yapılan arama değil resmen zorbalıktır. Şunu unutmayın biz bu Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. CHP'nin önergesine gelecek olursak bugün yine bir hırsızlıktan, emek hırsızlığından bahsediyoruz. Mülakat adı altında kamuda liyakatten ziyade sadakati esas alan bir göreve getirme şeklinden bahsediyoruz. Biliyoruz ki mülakat sistemi 15 Temmuz'un ardından getirildi. OHAL güya son buldu ama onunla gelen mülakat sistemi devam ediyor."

"NEPOTİZMİN KRALI CHP'DE"

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan 2 bin 35 kişi mülakata girmeye hak kazanmıştır. Yazılı sınav sonucu başvurduğu ilde birinci olan 275 adaydan büyük bir kısmı sınavda başarılı olmuştur. Yine mülakat yapılmadan puan sıralamasına göre alım sırasına göre başarılı olabileceklerin de büyük kısmı mülakatta başarılı olmuştur. Başarısız olan adayların görev yaptığı birimin kriterlerine göre esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Mülakatla ilgili değerlendirmeyi CHP Grubu istediği için hatırlatmak isterim ki son günlerde belediyelerde yapılan atamaların nasıl yapıldığı ortada. CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılan atamaların tamamı ortada. Nepotizmin kralı CHP'de."