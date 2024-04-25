Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Geniş Video İzle

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mezbahada çıkan kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Dilek Lale, katillerin cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Anma programına, Lale'nin yakınları ve meslektaşları katıldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Hekimleri Derneği, sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimleri kapsam dışında bıraktığına dikkat çekti.

25.04.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2022 yılında mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Veteriner hekimin eşi Dilek Lale, eşinin katillerinin cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, önceki yıl mezbahada çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren veteriner hekim Volkan Lale için doğum yeri olan Sorgun'un Mehmetbeyli köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen anma programına, veteriner hekim Volkan Lale'nin yakınları, eşi ve çocuklarıyla birlikte meslekteşları da katıldı. Volkan Lale için dualar okundu. Volkan Lale'nin eşi 3 çocuk annesi Dilek Lale, "Çok zorlu günler geçirdik, hala geçiriyoruz, Mahkeme sürecinde özellikle. İstediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha çok üzdü. Adalet yerini bulmadı. Yargı süreci hala devam ediyor. İnşallah istediğimiz gibi olur sonuç" dedi.

"MESLEKTAŞIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Toplum sağlığını korumak isterken canını verdi, meslektaşımız şehit oldu, meslek şehidimiz. Bizler geçen yılda olduğu gibi bu senede buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız. Bütün camiamız burada olacağız, unutturmayacağız. Aslında bizim mesleğimiz için bir sembol isim oldu. Dolayısıyla daima anıp, diğer meslektaşlarımızın da bunu unutmaması, toplum sağlığıyla ilgili ülkemizin genel gelenekleriyle ilgili bu saygıyı daima yaşatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"VETERİNER HEKİMLER KAPSAM İÇİNE ALINMIYOR"

Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, sağlıkta şiddet yasasının içerisinde veteriner hekimlerin alınmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Volkan Lale gerçekten kamu halk sağlığını, toplum sağlığını öncelediği için hunharca katledilerek aramızdan ayrıldı, ayrılmak zorunda bırakıldı, şehit edildi. Veteriner hekimler olarak onun meslektaşı olarak öncelikle acılı ailenin yanındayız. O acı hepimizin acısı. Diliyoruz ki bu tarz olaylar tekrarlanmasın, yaşanmasın. Ancak bu olay cinayetle sonuçlanan bir olaydı, meslektaşımızı şehit ettiler. Şehitlik aşamasına gelmeden yine birçok mağduriyete maruz bırakılan, darp edilen, yine mesleğini icra ederken, halk sağlığını öncelediği için, işini yaparken darp edilerek zor durumda bırakılan birçok veteriner hekim var. Buna rağmen ne yazık ki sağlıkta şiddet yasasının içerisinde birer sağlık çalışanı olduğu halde Veteriner hekimler kapsam içine alınmıyor. Kapsam dışında bulunduruluyor. Bu cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü. Biz bugün burada çok değerli bir meslektaşımızın ölümünün ikinci yılında onu anmak üzere bulunuyoruz. Acı hepimizin acısı. Diliyoruz ki bu olaylar bir kez daha yaşanmasın."

Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
Kaynak: ANKA

Yozgat, Yerel Haberler, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement