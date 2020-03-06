Gercüş'te UMKE'den kamp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş'te UMKE'den kamp - Son Dakika

Gercüş'te UMKE'den kamp

6 saat önce

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla 43 UMKE timi eğitim ve tatbikat için Gercüş'te kamp yaptı.

Gercüş'te UMKE'den kamp, System.String[]

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla 43 UMKE timi eğitim ve tatbikat için Gercüş'te kamp yaptı.

Son olarak Elazığ, Bingöl ve Van depremlerinde görev alan Batman UMKE timlerinin, afet ve olağan dışı durumlara hazırlanması amacıyla Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göleti çevresinde bir gece süreyle kampa girdi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman'da 130 UMKE personelinin bulunduğunu belirterek, afetlere hazırlanmak için de tatbikat yaptıklarını söyledi.

Kırkat göletinde gerçekleştirdikleri tatbikata 43 UMKE timinin katıldığını ifade eden Pamukçu, "Personelimiz geceyi burada geçirdi. Tatbikatta zor durumlarla karşılaşıldığında çadırda yaşayabilme, kendi yiyeceklerini pişirme için ortam oluşturma anlamında personeli hazır tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kampa giren UMKE personelini, Gercüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayhan Işık, İdari ve Mali işler Müdürü Siraç Türen ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Sadrettin Kölge de ziyaret etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı
Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:34:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gercüş'te UMKE'den kamp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]