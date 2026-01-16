Germencik'te Kar Keyfi - Son Dakika
Germencik'te Kar Keyfi

Germencik\'te Kar Keyfi
16.01.2026 18:32
Germencik'te vatandaşlar, kamyonla getirilen karla kış eğlencesini yaşadı. Çocuklar sevindi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlar, kentin 3 farklı noktasına kamyonlarla taşınan karın keyfini çıkardı.

Germencik Belediyesi, ilçe merkezine uzun yıllardır kar yağmaması üzerine, kamyonla kar getirmeye karar verdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen 3 kamyon kar, Ortaklar Mahallesi'ndeki 2 noktaya ve Cumhuriyet Meydanı'na boşaltıldı.

Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, karda doyasıya eğlendi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kar getirme sözü verdiğini belirterek, özellikle çocukların sevincinin her şeye değdiğini söyledi.

Çocuklardan Filiz Torluk, ilk kez kar gördüğünü ifade ederek, "Sürekli bu anı beklemiştim. Çok mutluyum, şu anda ilk kez elimde kar tutuyorum." dedi.

Elifsu Naz da çok eğlendiklerini belirtti.

Çocuğuyla gelen Mustafa Çandır ise "Millet doğuda cefasını çekiyor, biz ise sefasını sürüyoruz. Çocuklar bu yaşa geldi kar görmemişti, görünce çok heyecanlandılar. Çocuklarımız için iyi bir vakit oldu." diye konuştu.

İdris Köse de çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te Kar Keyfi - Son Dakika

