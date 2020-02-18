GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika
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GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

7 saat önce

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7.

GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR, System.String[]

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmanın celse arasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mütalaada tutuksuz yargılanan sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise diğer sanıklara suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulundukları gerekçesiyle "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istendi.

7 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Savcı haklarında yakalama kararı bulunan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararlarının beklenilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Osman Kavala, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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