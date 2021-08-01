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Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti - Son Dakika

Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti

01.08.2021 13:30

Artvin'de ailesiyle birlikte gezmeye çıkan 71 yaşındaki kadın, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Gezinti anlarını kayda almak isteyen damadın ise yanlışlıkla kayınvalidesinin düşüş anlarını da kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, talihsiz kadının uçurumdan aşağıya baktığı damadın ise kayınvalidesini uyardığı görüldü. Çığlıkların da duyulduğu görüntüler yürek parçaladı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana gelen olayda, eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında Kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Şahiner'in önünde yürüyen Karademir'in, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, "Anne gitme, hayır, anne gitme" diye selendi.

ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

"Başım döndü" diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e "Baba tut şunu baba tut" diye seslendiği duyuldu. O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntüler yürekleri dağladı.

Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti

Jandarma, Tepeköy, Rize, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti - Son Dakika


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