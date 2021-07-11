GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül - Son Dakika

Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan, 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin, bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bölgedeki kentlerden gazeteciler katıldı.