GGK, Hadramut'tan Güçlerini Çekti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin doğusundaki petrol zengini Hadramut vilayetinden güçlerini çektiğini duyurdu.

GGK'den yapılan açıklamada, Genel Sekreterliğin Aden'deki karargahında, Genel Sekreter Yardımcısı Nizar Heysem başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda güney vilayetlerindeki son gelişmelerin yanı sıra Güney Silahlı Kuvvetlerinin "zorla çekilmesinin" ardından Hadramut'taki "kötüleşen" güvenlik durumunun ele alındığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney Diyalog Konferansı çerçevesinde siyasi bir çözüme ulaşılması için yürütülen çabaların değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik ve istikrarın korunması ve savaşın Suudi Arabistan'ın Arap koalisyonuna liderlik ettiği hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi için acil çözümler bulunmasının önemine vurgu yapılırken, Güney halkının vatanlarını geri kazanma hedef ve özlemlerinden taviz verilmemesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.