Gıda Sektöründe Piyasa Dengeleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gıda Sektöründe Piyasa Dengeleri Toplantısı

21.01.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı, Ramazan öncesi gıda piyasası dengeleri için zincir marketlerle toplandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründeki piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak ulusal zincir market temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bakanlığımızda, ulusal zincir market temsilcilerimizle bir araya gelerek piyasa dengelerini değerlendirdiğimiz ve gerekli tedbirleri istişare ettiğimiz kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımız kapsamında, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak sektör paydaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bu çerçevede; başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları ve tedarik zincirindeki güncel gelişmelere ilişkin hususları istişare ettik.

Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, sektör paydaşlarımızla yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Sektöründe Piyasa Dengeleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gıda Sektöründe Piyasa Dengeleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.