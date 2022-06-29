Toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği belirtilmişti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Tarım Bakanı Mamoudou Nagnalen Barry, başkent Konakri 'ye 50 ve 100 kilometre mesafedeki Coyah ve Forecariah ilçelerindeki çiftliklerde kuş gribine rastlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika

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