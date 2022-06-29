Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika
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Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi

29.06.2022 22:52
Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi

Gine'de kuş gribi (H5N1) şüphesiyle 200 bin kümes hayvanının itlaf edildiği duyuruldu.

Gine'de kuş gribi (H5N1) şüphesiyle 200 bin kümes hayvanının itlaf edildiği duyuruldu.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Tarım Bakanı Mamoudou Nagnalen Barry, başkent Konakri'ye 50 ve 100 kilometre mesafedeki Coyah ve Forecariah ilçelerindeki çiftliklerde kuş gribine rastlandığını söyledi.

Barry, 2 ilçedeki 200 bin kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiğini kaydetti.

Gine'de 7 Haziran'da ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde 6 salgın tespit edilmişti.

Toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kuş Gribi, Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika
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