Giresun\'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş'ın katılımıyla Gazi Caddesi üzerinde trafiğe kapalı alanda yaya yolunu kullanarak kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Giresun'un trafiğe kapalı yaya trafiğinin en yoğun olduğu Gazi Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 24 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, yaya yolunda motosiklet kullanmak, kask takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi nedenlerle sürücülere idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymanın hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, benzer denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - GİRESUN