Giresun'da Umuma Açık Alan Denetimleri

17.01.2026 23:46
Giresun'da emniyet ekipleri, kamu düzeni için umuma açık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması ve toplum sağlığının korunması amacıyla umuma açık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş'ın bizzat katılımıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda oyun salonları, sahil bandı, meydanlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar denetimden geçirildi. Uygulamalarda yasaklı madde, alkol ve sigara kullanımına yönelik kontroller titizlikle yapıldı.

Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlara ağırlık verilen denetimlerde, ilgili mevzuata aykırı davranışlar hassasiyetle incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında idari işlem uygulandı.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı sahada aktif görev alırken, denetimlerin caydırıcılığının artırılması hedeflendi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun

