GittiGidiyor'a Social Media Awards Turkey'den bronz ödül - Son Dakika

GittiGidiyor'a Social Media Awards Turkey'den bronz ödül

22.10.2020 11:37
GittiGidiyor'a Social Media Awards Turkey'den bronz ödül, System.String[]

Türkiye'nin öncü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2020'de "Online Alışveriş" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin öncü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2020'de "Online Alışveriş" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen, Deloitte Türkiye'nin ise değerlendirme sürecine dahil olduğu Social Media Awards Turkey 2020'de ödül sahipleri açıklandı.

50'den fazla sektörde, toplam 46 binden fazla sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmada GittiGidiyor "Online Alışveriş" kategorisinin "Genel" alt sektöründe bronz ödül almaya hak kazandı.

Jüri, markaların 1 Mart 2019-1 Mart 2020 tarihleri arasında ilk kez yayınlanan sosyal medya çalışmaları, dijital projeler ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, şunları kaydetti:

"İnternet ve mobil kullanımındaki artışın, sosyal medyanın yükselişine ivme kattığını görüyoruz. Biz de tüketici davranışlarını yakından takip eden bir platform olarak sosyal medyanın değerini biliyor ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Sosyal ağlar bizim için kullanıcılarımıza ve potansiyel tüketicilerimize ulaştığımız önemli bir iletişim aracı. Aldığımız ödülle de sosyal medya yönetimimizde doğru yolda olduğumuzu görmek bizi mutlu etti."

BoomSonar'ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands sıralamalarına dayanan Social Media Awards Turkey'nin kazananları canlı yayınlanan ödül töreniyle açıklandı.

Yarışma Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölüm ve 24 kategoride gerçekleştirildi.

Social Media Awards Turkey, Sosyal Medya, Ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GittiGidiyor'a Social Media Awards Turkey'den bronz ödül - Son Dakika

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