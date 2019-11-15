Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmeni Avrupa'ya kaçırmak isteyen 4 şüpheli, çıkarıldıkları Muratlı Adliyesi'nde tutuklandı.



Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye sınırını yasa dışı olarak geçerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 69 mülteciyi kamyon ile taşıyan M.D. ve yanındaki B.D. ile onlara öncülük yapan araçtaki C.B. ile yanındaki S.B., beraberindeki mültecilerle birlikte jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.



30 Pakistan, 28 Afganistan, 6 Nepal, 4 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 69 mülteci jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise adliyeye çıkarıldı.



4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.



Öte yandan, şüphelilerden S.B.'nin daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 16 bin 600 TL adli para cezası aldığı da ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ