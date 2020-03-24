Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Son Dakika
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Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek

16 dakika önce

Gökçeada Belediyesi, vatandaşların evde kalması için ilginç bir yöntem seçti. Belediye Başkanı Ünal Çetin, evde kalma sözü verenlere ücretsiz Netflix aboneliği hediye edileceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

"SİZLERE EVİNİZDE SİNEMA, DİZİ, BELGESEL İZLEME FIRSATI SUNUYORUZ"

Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

NORMALDE FİYATI 17,99 TL'DEN BAŞLIYOR

Böylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Ünal Çetin, Gökçeada, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:06 

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